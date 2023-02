‘Nunca mais um genocida como Bolsonaro ganhará eleição’ diz Lula em evento

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT, em evento em que se comemorou o aniversário de seu partido, fez ataques ao seu antecessor Jair Bolsonaro (PL), dizendo se tratar de um genocida eleito na base da mentira.



“Vou lutar pelo nosso partido e vamos lutar pelo povo brasileiro, para que nunca mais um genocida ganhe eleições com base na mentira e na indústria da mentira”, disse Lula ontem à noite, em Brasília.



O encontro dos petistas teve as presenças da ex-presidente da República, Dilma Roussef, e de José Dirceu, principal auxiliar de Lula em sua primeira vitória presidencial, em 2002, foi um dos mais aplaudidos no ato que comemorou os 43 anos do partido.