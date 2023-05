Não se desfaz condenação pelo uso de CNH falsa ao acusado que alegou ser analfabeto

Não se desfaz condenação pelo crime de falsidade ideológica porque o acusado é analfabeto. A conclusão é do desembargador Jorge Lins, do Tribunal de Justiça do Amazonas que negou apelação ao acusado de apresentar, conscientemente, uma carteira de motorista falsa após ser abordado durante uma blitz. O desembargador rejeitou a tese alegada pelo réu de que não sabia que para ter direito a uma carteira válida, se imporia a realização de prévios requisitos exigidos em lei. Ademais, a ignorância da lei não exime a pessoa de responsabilidade penal.

“Não é aceitável a afirmação de que o acusado não tinha consciência, ainda que analfabeto, que a aquisição da Carteira Nacional de Habilitação depende de alguns procedimentos, e que deve ser feita perante os órgãos competentes, e não através de uma pessoa que o aborda e oferece o documento apenas mediante pagamento”, enfatizou o julgado ao negar o recurso contra a condenação pela falsidade ideológica e uso da carteira falsa.

Responde pelo crime de uso de documento falso o agente que se serve de uma Carteira Nacional de Habilitação falsa. Não coube, na hipótese, a tese do erro grosseiro, que extraíra do tipo penal a sua configuração. O exame pericial, determinado na sede do juízo recorrido, resultou na confirmação de que o documento teve a capacidade de iludir, de levar os agentes do Estado a erro.

No processo penal, o ônus da prova incumbe a quem a alega. Embora o acusado tenha argumentado que não tinha ciência da falsidade e que usou o documento de boa-fé, prevaleceu o entendimento de que não conseguiu demonstrar a firmeza dessas alegações. Em contexto diverso, se concluiu pelo acerto da sentença de primeiro grau que infligiu ao acusado a pena pelo uso do documento falso.

“Não se pode considerar desconhecedor da falsidade da Carteira Nacional de Habilitação usada por si o agente que, em razão do repetido insucesso, em sua localidade, nas provas escritas exigidas por lei para expedição do documento, vai a outro Estado com o intuito de adquirir CNH com mais facilidade e sem o exame escrito necessário”. O acusado disse que havia adquirido a carteira em Belém, por R$ 1.000,00.

