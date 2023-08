MPT se reúne com Federação Nacional dos Enfermeiros para discutir direitos da categoria

O Ministério Público do Trabalho (MPT) se reuniu, dia 1º de agosto, com representantes da Federação Nacional dos Enfermeiros (FNE) para discutir demandas da categoria e oferecer apoio institucional. Participaram da reunião o procurador-geral do Trabalho, José de Lima Ramos, a coordenadora da Câmara de Coordenação e Revisão (CCR), Eliane Araque dos Santos, o coordenador nacional da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical (Conalis), Ronaldo Lima dos Santos, e o vice-coordenador da Conalis, Jefferson Luiz Maciel Rodrigues. A reunião contou com a presença da presidente da FNE, Solange Caetano, e dos advogados Luís Camargo e André Caetano.

Foram discutidos assuntos como piso nacional de enfermagem, dimensionamento da mão de obra, jornada de trabalho, assédio moral, entre outros temas. Na oportunidade, o PGT informou que o MPT está aberto para trabalhar em conjunto com a entidade em busca de melhorias para a categoria. “As demandas apresentadas dependem de casos concretos para que as Notícias de Fato sejam analisadas pela CCR”, explicou Lima. “O Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição (Nupia) também pode auxiliar nessas demandas”, completou o PGT.

