MPMG obtém a condenação de três homens por homicídio qualificado

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) obteve a condenação de três possíveis integrantes de uma facção criminosa pelo homicídio triplamente qualificado de um homem, crime ocorrido em 10 de abril de 2022, em Serra dos Aimorés, no Vale do Mucuri. Conforme a denúncia, a vítima foi morta, pois os autores teriam se incomodado com a persistência dela em negociar drogas. As penas variam de 17 anos e seis meses a 27 anos, um mês e seis dias de reclusão, em regime fechado. Eles não poderão recorrer em liberdade.

Segundo as investigações, na data do crime, a vítima participava de uma festa em Serra dos Aimorés, quando se dirigiu até o local em que se encontravam os denunciados e mencionou que teria contatos de fornecedores de drogas e armas em Nanuque, além de questioná-los se teriam drogas disponíveis. Os denunciados, então, conforme apurado, insatisfeitos com a insistência, mataram o homem a golpes de faca e pauladas.

Para o MPMG, o homicídio foi praticado em contexto de crime organizado, em que a vítima foi morta por motivo torpe, mediante recurso que dificultou sua defesa – dissimulação – e meio cruel. Além dos três, a 1ª Promotoria de Justiça de Nanuque apontou na denúncia a participação de outros dois homens, os quais ainda serão julgados pela Justiça, e de dois adolescentes.

O julgamento foi realizado no Tribunal do Júri de Nanuque.

