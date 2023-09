MP oferece denúncia contra influenciadores e outros envolvidos em esquema de fraude

Os influenciadores Lucas Picolé, Mano Queixo e Isabelle Aurora, e outras cinco pessoas, foram denunciados ontem (20), pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM). A denúncia apontou esquema de fraudes em sorteio de rifas na cidade de Manaus. Os envolvidos devem responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro, estelionato e sonegação fiscal.

De acordo com a Polícia Civil, os acusados ofereciam rifas nas redes sociais para o sorteio de carros, motos e dinheiro. As rifas eram vendidas à pessoas desconhecidas no instagram, mas era sorteados apenas os amigos e conhecidos dos influencers, com o intuito de que o veículo voltasse para a posse dos acusados.

Segundo o MP, dois dos envolvidos eram os líderes de uma organização criminosa. Outros dois deles eram os responsáveis por receber o valor arrecadado com as rifas realizadas. Uma quinta pessoa cedia sua conta bancária e outra atuava na lavagem de dinheiro. Outra dupla permitia o uso de seus dados para compra de veículos.

A denúncia foi encaminhada à Justiça e deve ser analisada pela 4ª Vara Criminal da Capital.

Com informações do MPAM