MP da Alemanha solta brasileiras que tiveram malas trocadas por bagagens com droga

O Ministério Público da Alemanha autorizou a liberação das brasileiras Jeanne Paollini e Kátyna Baía, presas há quase uma semana após terem as malas trocadas por bagagens com droga.

O consulado do Brasil em Frankfurt informou que as brasileiras serão soltas nesta terça-feira (11).

As viajantes foram inocentadas e não precisam esperar nenhum trâmite processual.

O sonho de viajar 20 dias pela Europa acabou em prisão por tráfico internacional de drogas em 5 de março desse ano, horas antes de desembarcar em Berlim, na capital da Alemanha.

A polícia apreendeu no bagageiro do avião duas malas com 20kg de cocaína cada, etiquetadas com os nomes de Jeanne e Kátyna. A prisão aconteceu na fila de embarque da escala, sem que elas pudessem ter visto as malas.