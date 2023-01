Moraes decidirá até o final de janeiro sobre investigações que irão a outros juízes

O Ministro Alexandre de Moraes, em meio às decisões mais recentes, e das quais tem se revelado como protagonista, no STF, na defesa do Estado Democrático de Direito, informou, por meio de sua assessoria, que, neste mês de janeiro, deverá concluir o levantamento sobre quais casos em investigação no STF serão encaminhados à primeira instância do Judiciário, entre outros motivos, pela perda do foro privilegiado.

Embora o anúncio não tenha sido revelado com referência a Jair Bolsonaro, o ex-presidente responde no STF a inquéritos que estiveram em curso na razão do cargo de presidente da República. É o que possa ter justificado a saída de Bolsonaro às pressas do Brasil para os Estados Unidos, ainda no final do mês de dezembro. Bolsonaro teme a prisão, com a perda da prerrogativa.

Moraes, ao mesmo tempo, reafirmou sobre a legalidade de todas as investigações que ele atualmente conduz e firma que são absolutamente constitucionais, mesmo porque foram referendadas por seus colegas na Suprema Corte. O que talvez não possa descer às instâncias inferiores pode ser explicado pelo ainda não cumprimento de ordens do próprio Moraes, que determinou o cruzamento de sigilos bancários e telemáticos decretados para a apuração da autoria sobre os financiamentos de atos antidemocráticos.