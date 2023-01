Bolsonaro poderá ter problemas com ‘visto’ nos Estados Unidos da América

Jair Bolsonaro, ao deixar o Brasil, no final do mês de dezembro, ainda detinha o título de presidente da República Federativa do Brasil, e assim, nessas circunstâncias, embarcou em avião para os Estados Unidos. Sabe-se que o ex-presidente ao ingressar em solo americano exerceu o status de ‘chefe de estado’. Ocorre que, para permanecer no país, possa precisar mudar essa condição, e se registrar como turista, sob pena de ficar com sua situação irregular.

As informações não são específicas sobre a situação de Bolsonaro, mas a hipótese a ele se adeque, porque “de forma geral, se alguém entrar nos EUA com um visto A, que é essencialmente um visto diplomático para diplomatas estrangeiros ou chefes de Estado, e não está mais envolvido em assuntos oficiais relacionados aos seus governos, cabe ao portador do visto sair dos EUA ou pedir uma mudança para outro tipo de autorização migratória em até 30 dias”.

O contexto é abordado por Ned Price, porta voz do Departamento de Estado, órgão do governo americano. As informações vieram a público após deputados americanos alardearam pela imprensa do país que eram favoráveis a extradição do ex-presidente brasileiro.