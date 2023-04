Ministério Público do Amazonas instaura procedimento para monitorar atos de violência nas escolas

O Ministério Público do Amazonas (MPAM), por meio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e Juventude (CAO-IJ), publicou, na tarde de ontem, aos 10.04, Procedimento de Gestão Administrativo (PGA) a fim de combater e prevenir atos de violência (física e psicológica) contra crianças e adolescentes nas escolas do Amazonas. O objetivo é o monitoramento sobre a prática desses atos de violência e a tomada de medidas administrativas e judiciais pertinentes.



Além da atuação dos Promotores de Justiça da área da Infância e Juventude, o procedimento expedido prevê, também, a ação em conjunto com a Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (SEJUSC), Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) e Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM) para a implementação de programas de prevenção contra atos violentos em todo o Estado, considerando os últimos ataques ocorridos em Manaus e em todo o Brasil.



“Embora seja difícil prever e prevenir completamente esses ataques, é importante que o MP, as autoridades de segurança pública, saúde, educação e as escolas trabalhem em conjunto para garantir a segurança dos estudantes e dos profissionais da educação. É fundamental que a sociedade, como um todo, se mobilize para combater a violência e promover a cultura da paz e da tolerância. Somente assim será possível garantir um ambiente seguro e saudável para todos os estudantes e trabalhadores educacionais do Amazonas e de todo o território Brasileiro,” registrou o chefe da Instituição.