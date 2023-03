Militar demonstra que recebeu Gratificação de Tropa e garante diferenças remuneratórias

A Desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, do Tribunal de Justiça do Amazonas, julgou irretocável o cumprimento de sentença individual pedido por um militar que demonstrou ser credor do Estado e do pagamento de diferenças remuneratórias devidas de promoção com efeitos retroativos de Cabo a 3º Sargento, concedido em execução de acórdão por força de Mandado de Segurança coletivo. A ação coletiva teve a subscritura da Associação de Praças do Estado- APEAM que obteve a medida vindicada para promoção na carreira militar de seus inúmeros associados.

O Estado do Amazonas sustentou a tese de que essa Gratificação tem natureza eventual, por expressa disposição da lei, não podendo ser incorporada à remuneração do servidor, firmando que sobre ela não incidiriam diferenças remuneratórias.

Pretendeu o recurso a exclusão de diferenças remuneratórias pertinentes à Gratificação de Tropa Extraordinária, insistindo que, além da gratificação não integrar o conceito de remuneração, possui caráter eventual, e o pagamento é restrito e limitado, baseado em avaliação de desempenho. Esses fundamentos foram rejeitados.

Para a exclusão da gratificação de tropa e das diferenças remuneratórias, como requerido pelo Estado, impunha que este se desincumbisse de demonstrar fato impeditivo do direito do autor, que não restou evidenciado.

Ademais, pontuou a decisão que a ação de cobrança é a via adequada para receber as diferenças retroativas, pois o mandado de segurança não se presta para cobrar efeitos patrimoniais pretéritos.

O Estado, como guardião dos documentos e registros de seus funcionários, bem como de pagamentos que são efetuados, poderia ter comprovado que o militar esteve fora do alcance dos agentes que não perceberam a vantagem atacada, e quedou-se inerte, disse a decisão. Julgou-se procedente a cobrança formulada por Francisco Marcos Silva.

Processo nº 4004639-73.2021.8.04.0000

Leia a decisão: