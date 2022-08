Mais 2 aprovados em concurso da Defensoria são nomeados em Manaus

Manaus/AM – O defensor público geral, Ricardo Paiva, deu posse ontem (18) a dois novos servidores aprovados em concurso público. A cerimônia foi realizada na sede da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), localizada na Avenida André Araújo, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

Tomaram posse a assistente técnico administrativo Joana Frota Rebouças, que discursou em nome dos empossandos, e o analista em gestão – Engenharia Civil Guilherme Silva Rabelo. Os novos servidores reforçarão o quadro de pessoal da Defensoria em Manaus.

Ao discursar dando as boas-vindas aos novos servidores, o defensor geral disse que as cerimônias de posse são um momento de muita satisfação, pois permite visualizar o quanto a Defensoria vem crescendo.

“E, sendo uma instituição que ajuda as pessoas, precisa estar sempre se fortalecendo. O que nos dá gás são vocês. Digo que a Defensoria é feita de pessoas para pessoas, porque a Defensoria é feita de gente, sejam as do lado daqui ou as que precisam da nossa assistência. Que vocês possam fazer valer a pena esse objetivo alcançado e a presença na Defensoria. Deem sempre o melhor de vocês aqui porque é isso que procuramos”, disse Paiva.

O defensor geral também ressaltou que, quando se consegue fazer uma Defensoria mais forte, quem ganha é a população. “Coloquem-se sempre no lugar do próximo, celebrem as vitórias e reforcem sempre as coisas positivas. Contem sempre comigo”, concluiu.