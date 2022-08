Após Thierry, MP investiga contratação da Banda Xiado da Xinela em Boca do Acre

Manaus/AM – Após pedir e obter decisão judicial que suspendeu o show do cantor Thierry em Boca do Acre, o Ministério Público do Amazonas (MP-AM) abriu nova investigação para apurar a contratação da Banda Xiado da Xinela, pela prefeitura.

Os dois shows foram contratados para apresentações no 26º Festival de Praia de Boca do Acre, previsto para ocorrer no dia 27 de agosto. Na última terça-feira (16), decisão judicial suspendeu o show de Thierry, contratado por R$ 235 mil.

Agora, a promotora Míriam Silveira, está apurando a contratação da Banda Xiado da Xinela, pelo valor de R$ 50 mil, e também a contratação de empresa responsável pelo fornecimento de estrutura e equipamentos para o evento.

A Prefeitura de Boca do Acre tem 5 dias para apresentar cópia da dispensa de licitação que contratou a empresa Legalmart Serviços em Eventos Eireli e também da Inexigibilidade de Licitação que originou a contratação da empresa Waldemir Faro e Faro – MEI, empresa responsável pela Banda Xiado da Xinela.