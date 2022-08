Servidora temporária despedida sem justa causa tem direito a estabilidade provisória

Mesmo a despeito de se encontrar grávida a servidora pública municipal Maíra Ramos foi, sem justa causa, demitida dos quadros funcionais da Prefeitura de Pauini, sem respeito à estabilidade provisória da gestante, ainda que em contato de trabalho temporário. Dando solução ao impasse jurídico, o Desembargador João de Jesus Abdala Simões determinou a continuidade do contrato em Mandado de Segurança impetrado pela interessada, confirmando-se a liminar anteriormente concedida.

O Desembargador definiu que a estabilidade provisória da gestante é garantia individual e constitucionalmente prevista, extensível a todas as trabalhadoras, não importando a natureza jurídica da relação de trabalho, se temporário, cargo público efetivo ou cargo público em comissão.

No caso concreto, a impetrante havia sido comunicada do seu desligamento quando estava grávida, mas fundamentou que o ato foi ilegal, porque teria direito à licença-maternidade e estabilidade provisória, ainda que seu contrato de trabalho tivesse sido efetuado em caráter excepcional, na modalidade temporária.

Havendo direito líquido e certo protegido por mandado de segurança , com fatos incontroversos, mediante prova pré constituída, documentalmente aferível e sem a necessidade de investigações comprobatórias, cabível o mandado de segurança , acolhido na espécie, fundamentou o julgado, além de editar que “o direito à estabilidade permanente exige o requisito biológico, independendo de prévio conhecimento na época da dispensa”.

Processo nº 0600243-78.2021.8.04.6400

Leia o acórdão :