Lula se opõe a carro blindado, desfilará em carro aberto e diz que não ficará refém de ameaças

Embora a equipe de segurança de Lula, por recomendações da Polícia Federal acenem para que o presidente desfile em carro blindado durante a posse, neste domingo, Lula ainda resiste e diz que a posse é uma festa, e que não ficará refém de ameaças. Lula manterá a tradição em carro aberto Rolls Royce, a ser usado por ele e pela primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja, em Brasília. Há um plano B, em caso de chuva, hipótese admitida pelo presidente, mas não pelas ameaças.

A ideia de Lula possa ser a de angariar simpatia popular, uma vez que os 100 primeiros dias de seu governo são essenciais, precisando ampliar o apoio popular. Além da tradicional cerimônia de posse, que conta com desfile de carro na Esplanada dos Ministérios e cerimônias no Palácio do Planalto, Congresso e Itamaraty, o futuro governo petista organiza um festival de música com 60 cantores adeptos do petismo.