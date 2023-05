Justiça do TRT-11 (AM/RR) realiza leilão com bens móveis avaliados em R$ 652,9 mil

Sete veículos de passeio e utilitários e uma empilhadeira são os destaques do edital do leilão do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR) marcado para o dia 22 de maio, exclusivamente no formato eletrônico.

O valor total dos bens avaliados é de R$ 652,9 mil. Entre os veículos estão disponíveis para o arremate uma picape de R$ 70 mil modelo Toyota Hilux, ano 2006; uma picape modelo GM/S10 Executive com quatro portas e cabine estendida, ano 2005/2006, no valor de R$ 75 mil; uma Saveiro 2011/2012 no valor de R$ 36 mil e uma Kombi, ano 2013/2014 no valor de R$ 31 mil.

A empilhadeira modelo New Holland está avaliada em R$ 200 mil. A pauta do leilão tem também peças de vestuário como vestidos de debutantes e calças jeans. Na relação de bens a serem leiloados consta, ainda, material do setor de alimentação (bares e restaurantes) como expositores de pães, de salgados e de refrigerantes.

O edital completo está disponível no site do TRT-11 onde também podem ser visualizadas as fotos dos itens. Os interessados em visitar o local de armazenamento dos bens, devem agendar visita, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, nos depósitos do leiloeiro oficial. Nos casos dos bens referentes aos processos cujo Juízo da execução é no Amazonas, o endereço é: Rodovia Manoel Urbano, 7 – Zona Rural, Iranduba. O contato por telefone é (92) 98159-7859. Já os processos cujo Juízo da execução é em Roraima, o endereço é: Rua Três Marias, nº 139, Bairro Raiar do Sol, Boa Vista, com contato também pelo (92) 98159-7859.

Com informações do TRT-11