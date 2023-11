Justiça do Rio converte em preventiva prisão de suspeitos de matar estudante

A Justiça do Rio converteu a prisão em flagrante de Jonathan Batista Barbosa e Anderson Henrique Brandão em preventiva durante audiência de custódia realizada nesta terça-feira (21/11). Eles são suspeitos de matar a facadas, na madrugada do último domingo (19/11), o estudante Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos, que estava no Rio com amigos para assistir ao show da cantora americana Taylor Swift.

Gabriel e mais quatro amigos estavam na Praia de Copacabana, na altura do Posto 3, onde permaneceram próximo ao mar conversando. O grupo foi abordado pela dupla, que os pediu cigarro e, como foi negado, eles se dirigiram até um outro grupo maior que estava próximo, mas que imediatamente deixou o local por ter desconfiado da intenção dos dois.

Anderson e Jonathan, então, abordaram novamente o primeiro grupo e anunciaram o roubo, recolhendo alguns pertences. Segundo os amigos de Gabriel, no momento, ele estava deitado, dormindo, teria se assustado com a abordagem e reagido, sendo esfaqueado em seguida. Os indiciados foram presos pouco depois.

Para o juiz Rafael de Almeida Rezende, a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. “A gravidade em concreto do delito demonstra a periculosidade dos custodiados e a necessidade de prisão para resguardar a ordem pública”, destacou na decisão, enfatizando ainda a extrema brutalidade da ação criminosa.

Processo nº 0952764-27.2023.8.19.0001

Com informações do TJ-RJ