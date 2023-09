Justiça bloqueia valor para exame de ressonância em idoso com suspeita de câncer de próstata

O idoso ajuizou ação cobrando do Estado do Rio Grande do Norte e do Município de Parnamirim o fornecimento do exame. A Justiça concedeu, no mês de agosto passado, medida liminar para determinar que o Município de Parnamirim e o Estado do Rio Grande do Norte promovam ou custeiem a realização do exame solicitado em benefício do idoso, conforme prescrição médica, no prazo de dez dias. Porém, o autor informou o descumprimento da liminar e requereu o bloqueio de verbas públicas.