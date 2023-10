Justiça anula ação penal por tráfico de drogas com provas obtidas em busca pessoal irregular

Ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. AVERIGUAÇÃO MOTIVADA PELA PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO A QUO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A questão sob análise está circunscrita à presença ou não de justa causa capaz de fundamentar o recebimento da Denúncia ofertada pelo Parquet Estadual, em desfavor dos Recorridos pelo delito de Tráfico Ilícito de Entorpecentes, tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. 2. A justa causa é condição imprescindível para o ajuizamento da ação penal, pois, em um ordenamento jurídico de direito penal mínimo, o Estado só poderá lançar mão do seu jus accusationis quando existir lastro probatório mínimo de materialidade e indícios suficientes de autoria em relação ao delito, em tese, perpetrado pelo Acusado. 3. In casu, infere-se dos Autos que os Acusados foram abordados em decorrência da reação de nervosismo frente à presença de policias, ou seja, em desarmonia ao disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, quando menciona a fundada suspeita, justa causa, a qual deve ser baseada num juízo de probabilidade, necessitando à sua comprovação uma descrição minuciosa dos fatos de forma objetiva, justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto. 4. De fato, a busca pessoal sem mandado, como medida autônoma, depende da presença de fundada suspeita da posse de objetos que constituam corpo de delito. Dessa forma, não é suficiente a mera conjectura ou desconfiança acerca da posse, isto porque a suspeita deve ser amparada em circunstâncias objetivas, no entanto, no presente caso, a abordagem e a revista pessoal deu-se em face dos Acusados apresentarem um “certo nervosismo” com a aproximação da viatura da Polícia Militar da Ronda Ostensiva Cândido Mariano – ROCAM, situação, esta, que não autoriza a realização da busca pessoal sem mandado. 5. A propósito: “a percepção de nervosismo do averiguado por parte de agentes públicos é dotada de excesso de subjetivismo e, por isso, não é suficiente para caracterizar a fundada suspeita para fins de busca pessoal, medida invasiva que exige mais do que mera desconfiança fundada em elementos intuitivos.” (STJ – Resp n.º 1.961.459/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, Julgado em 05/04/2022, Publicado no Dje do dia 08/04/2022). 6. Nesses termos, de acordo com hodierna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta ínclita Corte de Justiça, vislumbra-se que as justificativas apresentadas pelos Policiais Militares a amparar a abordagem e revista pessoal não são idôneas, visto que consideraram impressões subjetivas não satisfazendo as imposições elencadas no artigo 244 do Código de Processo Penal. Assim sendo, “certo nervosismo” não autoriza a violação à intimidade dos Recorridos, razão pela qual, a decisão de piso deve permanecer irretocada. 7. Recurso em Sentido Estrito CONHECIDO e DESPROVIDO.