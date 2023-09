Júri condena a 28 anos de prisão réu que assassinou esposa na presença dos 3 filhos

Em sessão do Tribunal do Júri da comarca de Fraiburgo, no meio-oeste do Estado, um homem foi condenado por assassinar a companheira na presença de seus três filhos – com idades entre um e oito anos. O crime foi cometido por ele não aceitar o fim do relacionamento decretado pela mulher.

Os jurados consideraram o réu culpado pelo homicídio, qualificado por feminicídio, motivo torpe e meio cruel. Condenado a 28 anos de reclusão para cumprimento em regime fechado, o homem teve negado o direito de recorrer em liberdade.

Os fatos, conforme a denúncia, ocorreram em abril de 2023, em uma cidade daquela comarca. Depois de discutir com a companheira, ele a derrubou no chão com um soco e desferiu diversos golpes de faca. Tudo aconteceu na frente das crianças. Uma delas, após o episódio, foi à rua gritar para que socorressem a mãe.

O réu ainda terá que pagar indenização no valor de R$ 50 mil a cada um dos filhos. O mais velho era seu enteado. “É cediço que o quantum fixado, evidentemente, não diminuirá o sofrimento pela morte da vítima, entretanto certamente servirá para, de alguma forma, compensá-los”, pontua o sentenciante, que ainda declarou a incapacidade do acusado para o exercício do poder familiar. O júri ocorreu na última segunda-feira (11/9). O processo tramita em segredo de justiça.

Com informações do TJ-SC