TSE lança canal oficial verificado no WhatsApp

A partir desta quarta-feira (13), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) passa a contar com mais um meio de comunicação com a sociedade: o canal oficial no WhatsApp. A nova ferramenta busca aproximar ainda mais a Justiça Eleitoral de brasileiras e brasileiros, por meio da divulgação de serviços eleitorais, das campanhas e das ações promovidas pelo Tribunal. Para seguir o canal e ficar por dentro de todas as informações, basta procurar dentro do aplicativo a aba “Atualizações” e pesquisar por “Tribunal Superior Eleitoral”. Para ter acesso ao canal é preciso manter uma versão atualizada do WhatsApp.

Assim como nas demais redes sociais, no WhatsApp, o TSE será aliado de eleitoras e eleitores no combate à disseminação de fake news, seja no período eleitoral ou a qualquer tempo. Uma das novidades para este perfil é o fato de as mensagens serem vinculadas ao selo de verificação. Ou seja, mensagens que sejam repassadas para diversos contatos serão acompanhadas da identificação do canal oficial.

Combate à desinformação

Voltados à promoção de um ambiente virtual livre de notícias falsas e de desinformação, todos os perfis do TSE nas redes sociais, bem como os canais oficiais do Tribunal na internet, têm como objetivo inibir dados manipulados, informações distorcidas, discursos de ódio, mentiras e outras formas de contaminação da população feitas por meio da propagação em massa, muitas vezes de forma criminosa.

Com informações do TSE