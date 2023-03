Juíza retira sigilo de operação sobre atentado a Moro após Lula declarar que foi uma armação

A juíza Gabriela Hardt, da 13ª Vara Federal de Curitiba, retirou o sigilo que foi imposto às diligências requeridas pela Polícia Federal sobre o plano do PCC de atacar autoridades, entre as quais o Senador Sérgio Moro, do União Brasil, do Paraná. A decisão de acesso às informações se deu logo após o presidente Lula, questionado sobre o assunto, afirmar que desconfiava que fosse mais uma armação do ex-juiz da Lava Jato.

A Justiça Federal, por meio do setor de comunicação social, está autorizada a enviar aos órgãos de imprensa, que assim solicitarem, todas as informações sobre os pedidos que foram realizados pela Polícia Federal, bem como as pertinentes decisões tomadas sobre esse conteúdo jurídico. Foram determinadas prisões, buscas e apreensões, tudo com base em requerimentos da autoridade de polícia federal.

Antes dessa decisão, Lula havia sido questionado sobre um possível plano de assassinar o juiz Sérgio Moro por membros do PCC. Lula respondeu que achava que tudo não passava de mais uma armação de Moro. Depois, disse que tinha certeza que era mais uma armação e iria examinar a sentença da juíza, não a nominando, mas com clara referência à magistrada federal. Moro pediu decência a Lula.