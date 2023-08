Juiz Gildo Carvalho toma posse como presidente da Associação dos Magistrados do Amazonas

O juiz Gildo Alves de Carvalho Filho tomou posse como novo presidente da Associação dos Magistrados do Amazonas (Amazon). O magistrado ficará no comando da associação durante o biênio 2023-2025.

A cerimônia de posse aconteceu na manhã desta sexta-feira (04/08), no auditório do Centro Administrativo José de Jesus F. Lopes, anexo à Sede do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), no Aleixo, com a presença de magistrados, autoridades e familiares dos membros que compõem a nova diretoria.

“Este é certamente um dos maiores desafios na carreira, mas com colaboração e comprometimento de todos, teremos a confiança para alcançar nossos objetivos, no intuito de fortalecer e aprimorar a nossa Associação, sempre buscando um diálogo harmonioso com as instituições que compõem o Sistema de Justiça para enfrentarmos esse novo ciclo, com coragem e retidão, honrando os valores que regem nossa profissão e a confiança depositada em nós”, afirmou o novo presidente da Amazon.

Integrando a mesa de autoridades organizada para a cerimônia, a presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargadora Nélia Caminha Jorge, ao cumprimentar Gildo Alves pela eleição à presidência da Amazon disse ter certeza de que ele assumirá esse importante papel “com sabedoria, sensibilidade, dedicação e comprometimento, características essas que lhe são peculiares”.

Desejando sucesso a todos os demais integrantes da nova direção da Amazon, que terá como vice-presidentes o desembargador Délcio Luís Santos, os juízes Luís Márcio Nascimento Albuquerque e Divaldo Martins da Costa e a juíza Naia Moreira Yamamura, a desembargadora Nélia fez questão de parabenizar a gestão que se encerra, que teve à frente o juiz Luís Márcio Albuquerque, pelo empenho, pela dedicação e conquistas alcançadas. “Seu legado será lembrado com carinho e apreço, pois cada avanço realizado é uma semente plantada para um futuro melhor”.

União

Durante a cerimônia, o novo presidente ainda apresentou o instrumento “paneiro” como sinônimo de união. Ele afirmou que a gestão terá compromisso em reforçar e estreitar as relações dos magistrados com a sociedade amazonense. “A junção dessas talas representam a união. Quanto mais peso colocamos dentro do paneiro, mais ele se fortaleze. Então, essa fibra natural, nossa cabocla, carregada de símbolo, de emoção, de esperança é que nós queremos hoje, iniciar a nossa caminhada”, destacou Gildo Carvalho.

Currículo

Gildo Alves de Carvalho Filho é formado em Direito pela Universidade Federal do Amazonas (1988); com mestrado em Mediação e Negociação, Universidade de Kurt Bosch, IUKB – Suíça (2014); É mediador Judicial, conforme parâmetro curricular definido pelo Conselho Nacional de Justiça e Formador em Mediação – ENFAM.

Ingressou na magistratura em 1995. Atualmente é juiz titular da 8.ª Vara de Família da Comarca de Manaus. Coordena o Centro Judiciário de Solução de Conflitos das Varas de Família (Cejusc Famílias) do Tribunal de Justiça do Amazonas, desde a implantação, em novembro de 2004. Também coordena do Cejusc – Polo Avançado, desde a implantação, em setembro de 2008, e é o coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – Nupemec/TJAM. Membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), o magistrado foi eleito, em junho de 2022, presidente do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação – Fonamec.

Com informações do TJAM