Incompetência não permite que juiz arquive processo sem o remeter a quem seja competente

https://www.amazonasdireito.com.br/wp-content/uploads/2023/05/Video-sem-titulo-‐-Feito-com-o-Clipchamp-_4_.mp3

O juiz pode declarar incompetência absoluta mas não deve declarar a extinção do processo e determinar o arquivamento, por expressa proibição na lei processual civil. Neste caso, o magistrado age com erro e impede o acesso à justiça ao autor, assim decidiu as Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça do Amazonas.

Na sentença, o magistrado reconheceu sua incompetência absoluta em razão da matéria, e, concomitantemente, concluiu que a ausência de um dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo inviabilizaria o prosseguimento do feito, motivo pelo qual decretou a extinção do processo e a remessa dos autos ao arquivo.

Para o magistrado recorrido, o juízo da Vara da Fazenda Pública de Manaus, o objeto da ação demandou hipótese consistente na suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL, em mandado de segurança contra o Estado do Amazonas, quando há, para casos dessa natureza, Vara Especializada – a Dívida Ativa, porém, não optou pela remessa do processo, mandou os autos para arquivo.

O apelo da sentença, embora consistente no mérito, quanto ao erro do magistrado, não foi atendido em sua plenitude, pois o autor, segundo o acórdão , também errou em requerer a aplicação da causa madura, ou seja, não se permitiu ao Tribunal de Justiça conhecer diretamente da matéria, porque a relação processual não havia sido completada, sequer se procedendo a citação da parte passiva do processo.

Processo 065387221.2022.8.04.0001

Leia o acórdão :