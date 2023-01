Ibaneis diz respeitar decisão de Moraes que o afastou do cargo de Governador de Brasília

Ibaneis Rocha, do Distrito Federal, afastado cautelarmente por Alexandre de Moraes do cargo de Governador, divulgou nota onde diz respeitar a decisão do Ministro. “Respeito a decisão do Ministro Alexandre de Moraes, mas reitero minha fé na justiça e nas instituições democráticas. Vou aguardar com serenidade a decisão sobre as responsabilidades nos lamentáveis fatos que ocorrem em nossa capital”, soltou em nota a imprensa.

Ibaneis disse que confia na apuração das responsabilidades sobre os atos terroristas ocorridos no dia de ontem em Brasília, com invasão do Congresso, do STF e do Palácio do Planalto.

O Governador afastou, firmou ainda, que foi grave o episódio de invasão das sedes dos três poderes da República e que torna púbico que teve posição inabalável na defesa e crença nas instituições e no Estado Democrático, na observância das leis e da Constituição.