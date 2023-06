Homem que tentou matar policial militar em serviço é condenado em Tribunal do Júri

O Conselho de Sentença, composto por sete mulheres, condenou nesta quarta-feira (14/6) o homem que tentou atingir com golpes de facão um policial militar no exercício de sua função em setembro do ano passado na comarca de Blumenau. O crime ocorreu durante um atendimento de violência doméstica contra a companheira do réu no bairro Velha Central.

Segundo o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), após a chegada da Polícia Militar ao local, o denunciado saiu do imóvel empunhando um facão e seguiu em direção à sua companheira e aos policiais, que utilizaram spray de pimenta para que ele largasse o instrumento e se afastasse, o que não ocorreu, ocasião em que o homem passou a desferir golpes com o facão contra um dos agentes, que conseguiu se esquivar e impedir o ataque.

O homem foi condenado à pena de sete anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de tentativa de homicídio qualificado por delito contra autoridade ou agente no exercício da função, rejeitando as teses de absolvição e do privilégio, defendidas pela defesa. O réu permanecerá segregado, uma vez que não desapareceram os motivos ensejadores da prisão preventiva. A sessão do Tribunal do Júri foi presidida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Blumenau.

(Ação Penal de Competência do Júri n. 5033177-31.2022.8.24.0008/SC).