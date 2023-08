Homem é condenado por matar adolescente que criticou o carro dele

A Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Brazlândia obteve a condenação de Erisvan Rodrigues da Silva pelo homicídio duplamente qualificado de Maciel Márcio dos Santos Lima. A pena foi fixada em 12 anos de reclusão em regime fechado. O réu matou o adolescente de 16 anos com uma facada no peito após a vítima ter criticado o carro dele. O júri foi realizado nesta terça-feira, 29 de agosto.

O conselho de sentença aceitou as qualificadoras propostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT): motivo torpe (em razão do desentendimento pelo carro e por possíveis furtos que a vítima teria praticado no bar do réu) e recurso que dificultou a defesa da vítima (Erisvan solicitou ajuda da vítima para ligar seu veículo e, ao receber críticas sobre o carro, esfaqueou o menor).

Entenda o caso

O crime ocorreu no dia 26 de maio de 2022, por volta de meia-noite, em via pública, na Vila São José, em Brazlândia. Erisvan e um grupo de pessoas, incluindo a vítima, estavam ingerindo bebida alcoólica ao redor de uma fogueira quando o réu pediu ajuda para empurrar o seu carro, que estava com dificuldade para dar a partida. O adolescente, tentando localizar o freio de mão, criticou o veículo. Foi então que o réu sacou uma faca e desferiu golpes contra o jovem. Após o crime, fugiu do local e só se apresentou à polícia com a repercussão do caso. Segundo as investigações, o crime também teria sido motivado por furtos que o autor acreditava que a vítima teria praticado no bar do réu.

Processo: 0702254-58.2022.8.07.0002

Com informações do MPDFT