Homem é condenado a mais de 16 anos de prisão pela morte do próprio pai

O Juiz de Direito Marco Henrique Reichelt, titular da 1ª Vara Criminal de Alvorada, presidiu o Júri em que dois irmãos eram acusados pela morte do pai. Douglas Oliveira Machado foi condenado a 16 anos e 6 meses de prisão por ter matado o pai, Cláudio Roberto Machado, de 57 anos, com golpes de ferro na cabeça.

O Ministério Público também havia acusado a filha da vítima de ser a mandante do assassinato, pois a motivação seria um seguro de vida feito em nome do pai, em que ela era a única beneficiária. A apólice, no valor de R$ 30 mil, foi assinada em 16/10/2017. No dia 19/12/2017, o homem foi morto no pátio de casa, em Alvorada. Porém, o Conselho de Sentença absolveu a acusada.

Pela acusação, foram ouvidas uma policial que atuou na investigação do caso e a mãe dos réus. O Promotor de Justiça do caso foi Rodrigo Berger Sander. A defesa da ré Cleusa, representada pelos Advogados Guilherme Figueira Caetano e José Paulo Michelin Caetano, arrolou cinco testemunhas.

Pela defesa de Douglas atuou o Defensor Público Gabriel Luiz Pinto Seifriz.

Com informações do TJ-RS