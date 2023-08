Homem é condenado a 15 anos de prisão por matar colega em um bar

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) obteve na última terça-feira, 15, em sessão do Tribunal do Júri, realizada no Fórum de Arraias, a condenação de Severino Márcio dos Santos pelo homicídio de Antônio Luiz Rodrigues Gomes.

Conforme apuração, Severino e Antônio estavam em um bar no centro do município de Combinado, em abril de 2013, quando o réu provocou a vítima fazendo comentários ofensivos sobre sua esposa.

A vítima respondeu em defesa da honra da esposa, momento em que o réu sacou uma faca e desferiu um golpe certeiro na barriga de Antônio, ocasionando sua morte.

Para aplicação da pena, foram levados em consideração os agravantes de motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois Antônio estava bebendo com o réu e não tinha motivo algum para suspeitar que seria golpeado.

Severino cumprirá pena de 15 anos de reclusão em regime inicial fechado e poderá recorrer, mas não em liberdade. Além disso, foi condenado ao pagamento de indenização à família da vítima no valor de R$ 15 mil.

Com informações do MPTO