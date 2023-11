Homem é condenado a 14 anos por homicídio motivado pela quantia de R$10

O réu André Rodrigues Lins foi condenado a 14 anos de reclusão pelo homicídio qualificado de Michael Douglas Argemiro dos Santos. O crime aconteceu em 2012, no município de Colônia Leopoldina, motivado pelo uso de uma quantia de R$10. O júri foi realizado nesta quarta (29), com a condução do juiz Jonathan Pablo Araújo, da Vara do Único Ofício da Comarca.

O magistrado decidiu que o réu pode recorrer em liberdade. Para o início do cumprimento da pena, porém, foi definido o regime fechado. No cálculo da pena foram consideradas como qualificadoras o motivo fútil e o recurso que tornou impossível a defesa da vítima.

Crime

Consta na denúncia que o delito aconteceu no dia 29 de outubro de 2012, quando os envolvidos estavam consumindo bebidas alcoólicas. Em certo momento, André deu a quantia de R$10 para que Michael comprasse um litro de aguardente e um refrigerante.

Porém, ao retornar, a vítima teria afirmado que usou o dinheiro para comprar drogas. Por esse motivo, André golpeou a vítima três vezes na cabeça, com uma foice. Michael ainda foi socorrido e levado para o Hospital Geral do Estado, mas faleceu em decorrência do traumatismo craniano.

Processo nº 0000528-14.2012.8.02.0024

Com informações do TJ-AL