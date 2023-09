Há outros critérios para escolha de Ministro do STF e não apenas ser Negro ou Mulher, diz Dino

O Presidentte Lula tem sido pressionado pela sociedade civil e por aliados a não diminuir a representatividade de mulheres na Suprema Corte, que hoje é de duas ministras para nove homens. Há ainda uma campanha para que Lula escolha uma mulher negra para o posto. O Presidente se manifestou, no entanto, que esses crritérios não serão necessariamente observados. Hoje, dia 27.09, foi a vez de um dos nomes mais cotados à sucessão de Rosa Weber se manifestar, o Ministro Flávio Dino.

“Toda reivindicação dos movimentos sociais é legítima, sempre. Agora lembremos que é um sistema. Temos instituições de Justiça com várias instâncias, com vários tribunais, e o presidente tem observado isso, sou testemunha. Ele tem nomeado muitas mulheres, negras”, disse Dino a jornalistas no Palácio do Planalto, onde participa de cerimônia de lançamento das seleções do Novo PAC.

A Ministra Rosa Weber completará 75 anos no dia 02 de outubro e sua aposentadoria abre nova disputa para o preenchimento de vaga entre Ministros da Suprema Corte. Outro nome que aparece fortemente cotado, ao lado de Flávio Dino, para a sucessão de Weber, é o do Advogado Geral da União Jorge Messias, mas Dino é o principal cotado hoje na bolsa de apostas de candidatos à sucessão da Ministra.