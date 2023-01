Governo do DF divulga nomes de 277 presos por atos de vandalismo em Brasília

A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal divulgou nesta terça-feira (10/1) uma lista com os nomes de 277 bolsonaristas que foram presos em flagrante no último domingo (8/1) por envolvimento na invasão e depredação dos prédios dos três Poderes em Brasília.

A lista é composta por 158 homens e 119 mulheres. Os homens foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória II, na Papuda, e as mulheres, para a Penitenciária Feminina do Distrito Federal. Todos já foram ouvidos pelas autoridades policiais.

Esses bolsonaristas que praticaram os atos de vandalismo na capital podem ter cometido crimes contra as instituições democráticas, previstos nos artigos 359-L e 359-M do Código Penal, conforme criminalistas ouvidos pela revista eletrônica Consultor Jurídico. Porém, ainda não há consenso se os manifestantes de extrema-direita devem responder pelo delito de terrorismo. Com informações do Conjur

Confira a lista com os nomes dos 277 presos