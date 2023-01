Fiquem Sabendo: Bolsonaro fez uso de cartão corporativo com gastos milionários

A Agência de dados públicos Fiquem Sabendo divulgou que os gastos com o cartão corporativo da presidência da República, na administração Bolsonaro, revelam que tenham sido gastos no mínimo 27 milhões em despesas, muitas delas com pagamentos em hotéis de luxo, além de despesas de natureza pessoal. Os levantamentos foram feitos por um dos fundadores da organização, Luiz Fernando Toledo.

Os dados não revelam se os gastos de Bolsonaro com o cartão corporativo sejam maiores ou menores na razão de gastos dos seus antecessores. Os R$ 27 milhões de reais correspondem a gastos dos últimos quatro anos de mandato presidencial. Mas esses dados podem se tornar pouco expressivos se contados elementos informativos que serão avaliados pelo Tribunal de Contas da União.