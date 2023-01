Declaração de amor escrito por filha vítima de estupro ao pai não exclui o crime

Um pai condenado pelo estupro da filha no Amazonas, propôs Revisão Criminal da sentença condenatória com trânsito em julgado, instruindo o pedido com uma declaração possivelmente extraída de um caderno da vítima, no qual a menor, após o fato criminoso, fez uma declaração de amor paterno, que, segundo a ótica do requerente, seria prova de que o amor nutrido afastaria a culpa declinada na condenação. A Revisão negada ao autor Maghaive Marques foi relatada pelo Desembargador Lafayette Carneiro Vieira Júnior.

Os argumentos foram rejeitados, inclusive um pedido de exame para constatar a escrita da vítima, que o requerente apontou como omissão no julgado pelo tribunal, insistindo que houve novas provas de sua inocência não analisadas no pedido de revisão. Por meio de embargos de declaração, o autor apontou ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão nas decisões.

Nos embargos, o autor alegou pela necessidade de se avaliar a grafia da vítima no documento, por meio de perito para atestar a autenticidade dos documentos subscritos. Chamado a se manifestar, o Ministério Público indicou que não houve a omissão pretendida no julgado.

“Quanto ao pedido de perícia, há de fato, omissão no julgado, talvez justificada pelo absurdo da pretensão. Ocorre que a revisão criminal não comporta dilação probatória, demandando prova pré-constituída, não havendo como deferir a produção de prova pericial no curso da lide. Caberia à Defesa promover a medida cautelar adequada, instruindo o pedido com essa prova”, opinou o Ministério Público, em parecer seguido no julgado.

Para o titular da ação penal, a suposta mensagem de carinho da filha em relação ao pai, não excluiria a ocorrência do crime, até pela idade da vítima, na época, uma criança de apenas 8 anos de idade. O acórdão concluiu pela inexistência das irregularidades indicadas.

Processo nº 0006677-92.2022.8.04.0000

