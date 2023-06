Federal ouve Deltan Dallagnol sobre acusações a Ministros do TSE

A Polícia Federal, em Brasília, ouviu hoje a tarde as informações de Deltan Dallagnol sobre sua postura, levada à público, após a decisão dos Ministros do Tribunal Superior Eleitoral sobre a perda do mandato do ex-procurador da Lava Jato. Deltan, inconformado com a inelegibilidade declarada contra sua pessoa em relatório conclusivo de Benedito Gonçalves e seguido à unanimidade no TSE, chegou a afirmar que o fato decorreu de que a Corte Eleitoral teria articulado o resultado em troca de uma possível vaga no Supremo Tribunal Federal.

Dallagnol, segundo os Ministros do TSE construiu uma fraude dissimulada, ao pedir demissão do cargo de Procurador da República para ‘escapar’ de 15 reclamações disciplinares que haviam sido instaurados enquanto no exercício do cargo do Ministério Público Federal.

No final de maio, o Deputado eleito pelo Paraná, declarou, sem provas, que Benedito Gonçalves, visando uma vaga de Ministro no STF, junto com os demais colegas da Corte, havia articulado o resultado da decisão que declarou, contra si, a perda do mandato de deputado federal.

As acusações de Dallagnol, sem provas, foram divulgadas após uma entrevista dada ao Jornal Folha de São Paulo. O depoimento de Deltan durou mais de uma hora, segundo assessores.