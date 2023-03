Excesso de prazo para o oferecimento da denúncia motiva liberdade de suspeito de homicídio

A Desembargadora Carla Maria dos Santos Reis, do Tribunal de Justiça do Amazonas, confirmou uma ordem de habeas corpus a um preso que teve sua liberdade irregularmente constrangida por mais de seis meses, em que sequer houve o oferecimento de denúncia desde o flagrante do Paciente, aos 30.08.2022, evidenciando-se a desídia do aparato policial, judicial e do Ministério Público, no caso, na Comarca de Codajás/Amazonas. A Relatora reconheceu a ausência de atuação da máquina judiciária estatal e determinou a expedição de alvará de soltura pedida pelo Defensor Público Thiago Torres Carneiro em favor do indiciado Manoel de Souza Santos.

O Habeas Corpus narrou que o paciente encontrou-se preso preventivamente desde 30.08.2022, após ter sido convertida em preventiva sua prisão em flagrante deito pelo crime de homicídio.

No caso concreto se constatou a existência de excesso de prazo processual decorrente da morosidade quanto ao oferecimento da denúncia, ‘não concretizada há seis meses. Tal culpa decorre da ausência de atuação da máquina judiciária- não decorrendo de qualquer ação ou omissão procrastinatória eventualmente atribuível ao indiciado/paciente, editou a decisão concessiva de liberdade.

Antes do julgamento de mérito do Habeas Corpus, uma liminar havia sido concedida pelo Desembargador Henrique Veiga, que firmou ter sido inegável a ocorrência do excesso de prazo. No mérito, a relatora entendeu ser manifesto o constrangimento ilegal pela extemporaneidade desidiosa na formação da culpa e manteve a decisão de liberdade mediante atuação da Defensoria Pública do Amazonas.

Processo HC nº 4010093-97.2022.8.04.0000

Leia a decisão: