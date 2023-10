Ex-companheiro, se não incutiu medo na vítima, mas queimou suas roupas, responde pelo dano

Palavras faladas a esmo, prometendo algum mal podem se constituir em ameaças e a lei define como crime. Entretanto, importa verificar se a pessoa que foi o alvo dos impropérios se sentiu ameaçada ao ponto das agressões verbais terem provocado temor. Com essa disposição, a Desembargadora Mirza Telma Cunha, do TJAM, na Segunda Câmara Criminal, em voto condutor seguido à unanmidade, dispôs que sem o efetivo temor na pessoa da vítima, a ameaça não se configura como crime.

Não suportando a distância da mulher, da qual se separou, as lembranças alimentaram vários sentimentos no caso, alvo do processo. O ex-marido mandou mensagens pelo celular, e falou para a antiga companheira buscar seus pertences pessoais. Prometeu morte. Mas a ex nem ligou. Não satisfeito, ingressou na residência da ex-mulher, queimou suas roupas com gasolina. Condenado à prisão recorreu, sendo absolvido da ameaça. Manteve-se a condenação pelo dano qualificado.

Os autos revelaram que, não surtindo efeito a promessa do acusado de que se a vítima não pegasse suas roupas ela iria ver, se deu ao trabalho de, ao depois, ingressar na casa de sua antiga companheira e findou por queimar todas as peças de roupas que encontrou. Para tanto, usou gasolina.

Quanto a ameaça, os Desembargadores entenderam que o crime não se configurou. O real sentimento de temor deve tomar conta da vítima quando tenha contra si agressões verbais que lhe prometam mal injusto. Não se evidenciando a gravidade do resultado, com o medo da vítima, a ameaça não se configura como crime.

“Para o reconhecimento do delito de ameaça, é necessário que haja o efetivo temor da vítima, diante de uma promessa de mal injusto e grave. A mera projeção de palavras ou a adoção de atitudes agressivas a outrem não contextualizas, por si, não firmam o dolo necessário à tipificação da conduta delitiva, mormente quando demonstrado estado de persistente aversão recíproca entre os envolvidos nos fatos”, concluiu a Desembargadora Mirza Telma de Oliveira Cunha ao reformar sentença, absolvendo o recorrente do crime de ameaça.