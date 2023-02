Estudante do Piauí foi vítima de abuso sexual antes e depois de sua morte revela Polícia

No Piauí, a Polícia Civil concluiu nesta semana o inquérito sobre a morte da estudante Janina da Silva Bezerra. Janaína foi estuprada e morta nas dependências da Universidade do Piauí durante uma festa de novos estudantes universitários promovida pelos calouros no último dia 27 de janeiro. O quebra cabeça do crime foi desvendado. A vítima sofreu lesão com sangramento nas partes íntimas, indicando ter sido vítima de estupro, afastando a tese de relações consensuais levantada pelo suspeito Thiago Mayson da Silva Barbosa. A jovem ficou com o pescoço quebrado, com lesões no rosto, no olho, braço direito. Após o estupro, Thiago a matou. Além do estupro e do feminicídio, o indiciado seguirá respondendo também por vilipêndio á cadáver. Mesmo sem vida, a vítima sofreu abuso sexual por parte de Thiago.

Provas contra o indiciado sugiram durante toda a investigação. Thiago Mayson ainda tentou emplacar a tese de que as relações sexuais com a vítima foram consentidas. A jovem morreu repentinamente após ser atendida no Hospital da Primavera, em Teresina e apresentava o pescoço quebrado com várias lesões, com roupa rasgada e ensanguentada. Descobriu-se que Thiago escondeu um preservativo que usou durante a prática sexual com a vítima e que foi encontrado em um armário. O indiciado havia firmado que, de fato, usou camisinha mas a tinha jogado fora. Ante essa circunstância, também responderá por fraude processual.