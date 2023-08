Estratégia casada de Bolsonaro e outros investigados pode ‘impedir’ Federal de ouvi-los hoje

A Polícia Federal pretende ouvir, hoje, quinta-feira, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, sua mulher, a ex-primeira dama, Michele Bolsonaro, e outras pessoas integrantes do grupo que esteve envolvido no caso das joias e artigos de valor da Presidência da República e que teriam sido desviados/vendidos ou alvo de ocultação patrimonial. O objetivo da Federal, após reunir grande quantidade de provas sobre a matéria, é o de confrontar todos os investigados no caso. Ocorre que o ex-presidente passou por um treinamento com advogados para definir sua estratégia de defesa. A medida será o silêncio de Bolsonaro e dos demais investigados. Colocada em prática, o direito constitucional pode trazer dificuldades à Federal que quer apontar contradições e evoluir na apuração para encaminhar os autos à Justiça.

Os principais atores dos fatos a serem ouvidos são Bolsonaro, Michelle e Mauro Cid. Sem menos importância estará em destaque, também, o depoimento do pai do ex-ordenança de Bolsonaro, o General Mauro Lourena Cid. Serão ouvidos também Frederick Wassef- advogado de Bolsonaro, Fabio Wajngarten-ex Ministro da Secom, Marcelo Câmara e Osmar Crivelatti, simultaneamente.

Segundo o apurado pela imprensa a estratégia maior e ‘casada’ dos investigados será a de invocar o silêncio. A defesa acredita num possível deslocamento de competência do Supremo Tribunal Federal- que ora apura os fatos- para as instâncias inferiores. A PGR- Procuradoria Geral da República, inclusive, ao se manifestar, lançou entendimento de que os autos não devam permanecer na sede do STF.