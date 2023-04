‘Estamos vivendo tempos sombrios’, diz Moro após ser denunciado por Lindôra

O Senador Sérgio Moro disse que está indignado com a denúncia que foi oferecida contra sua pessoa pela Procuradoria Geral da República e diz que ‘estamos vivendo tempos sombrios’. Moro registrou que a denúncia foi oferecida em tempo célere, em apenas três dias após a divulgação de um vídeo usado para incriminá-lo.

A fala de Moro se refere a uma ação penal movida pela PGR na qual se acusa o Senador de ter cometido o crime de calúnia contra o Ministro Gilmar Mendes. Moro disse que a fala que serviu de subsídio à denúncia foi retirada de um contexto de brincadeira. (Confira o vídeo abaixo).

A denúncia da PGR teve como causa um vídeo que viralizou nas redes sociais em que o ex-juiz aprece dizendo a pessoas sobre ‘comprar um habeas corpus do ministro do STF Gilmar Mendes’. Moro reagiu e afirmou que ‘a fala utilizada para incriminá-lo foi retirada de contexto, tanto que foi divulgado somente um fragmento e não contém acusação contra ninguém’.

O Senador atribui a ‘pessoas inescrupulosas ‘ a publicação do vídeo e diz estar surpreso com a velocidade com a qual a denúncia foi apresentada. A denúncia foi oferecida pela vice- procuradora Geral da República, Lindôra Araújo onde imputa a Moro o crime de calúnia contra o ministro do STF, Gilmar Mendes.

A denúncia subscrita por Lindôra pede a condenação do Senador por ter cometido o crime contra funcionário público na presença de várias pessoas, com pena agravada pelo fato de que o ministro seja pessoa idosa, com mais de 60 anos de idade. Moro disse que apesar da fala ter sido infeliz, tudo não passou de uma brincadeira.