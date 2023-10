Empresa é condenada por não entregar infraestrutura básica em loteamento em Apodi

O consumidor relatou que adquiriu lote residencial em fevereiro de 2018, no valor total de R$ 25 mil, sendo pago o valor de R$ 1.250,00, em cinco parcelas de R$ 250,00 mais 120 parcelas com o valor inicial de R$ 197,92, permitido o reajuste anual. Ele também pontuou que, no contrato, o prazo para conclusão das obras de infraestrutura do loteamento foi estipulado no contrato como sendo 36 meses contados da data do lançamento do loteamento ao público, em maio de 2017, sendo possível a prorrogação por até 180 dias, podendo ainda em caso fortuito ou força maior ser descumprido esse prazo sem qualquer ônus para os responsáveis pelo empreendimento.