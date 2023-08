Dupla que assassinou radialista é condenada por latrocínio

O juízo da Vara Criminal da comarca de Canoinhas condenou dois homens responsáveis pelo assassinato de um radialista da cidade a 30 anos de prisão cada, pelo crime de latrocínio – roubo seguido de morte.

O delito ocorreu em julho de 2022, no bairro Piedade. Consta nos autos que o homem foi morto após ser atingido violentamente com ao menos seis golpes de um objeto contundente (bloco de concreto) na cabeça. Em seguida, os denunciados fugiram com o celular da vítima e ainda, no intuito de ocultar a ação, atearam fogo no carro do radialista.

“Neste caso ficou demonstrado que os acusados se aproximaram da vítima no momento em que encontrava-se sentada em um dos bancos da praça. Na oportunidade, conversaram por alguns minutos e saíram juntos. O veículo foi conduzido pela vítima até o local dos fatos, ou seja, os acusados ocultaram a vontade criminosa e fizeram com que a vítima os transportasse. Ainda, milita em desfavor dos réus a agravante do crime praticado por meio cruel”, destacou o magistrado na sentença.

Aos réus, que já estão encarcerados, não foi concedido o direito de recorrer em liberdade. Um terceiro envolvido responde solto a acusação de receptação de produto furtado (Autos n. 5006531-60.2022.8.24.0015/SC).

Com informações do TJ-SC