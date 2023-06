DPE-AM atenderá em horário de plantão nesta sexta

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) informa que atenderá em sistema de plantão nos dias 30 de junho, 1, 2 e 3 de julho de 2023 para atendimento de casos urgentes, como questões de saúde com risco de morte, habeas corpus, mandado de segurança , medida protetiva em situação de violência doméstica, entre outros.

Os interessados devem enviar uma mensagem pelo aplicativo Whatsapp para o número (92) 98559-1599. O atendimento será das 8h às 17h.

Os atendimentos agendados para os dias 30 de junho e 3 de julho serão reagendados.

Com informações da DPEAM