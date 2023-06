Carmén Lúcia acompanha relator e placar é de 4X1 contra Bolsonaro

A Ministra Carmén Lúcia, do Tribunal Superior Eleitoral, antecipou em sessão de julgamento, logo na abertura dos trabalhos da sessão de hoje, na Corte Eleitoral, que acompanha, em seu voto, o Relator Benedito Gonçalves. Então é 4×1 contra Bolsonaro. O único voto pró Bolsonaro é, até então, somente o de Raul Araújo.

De então, se pode considerar que haja maioria absoluta para declarar Jair Bolsonaro inelegível pelos próximos 8(oito) anos. Com sua posição, Cármen Lúcia também acompanha Benedito Gonçalves no sentido de que o futuro do General Braga Netto, vice de Bolsonaro, não será o mesmo do capitão. Para Cármen Lúcia, os efeitos da ação não devem atingir o general que foi vice na mesma chapa com Bolsonaro em 2022.

Protocolada pelo PDT, segue em curso o julgamento que disporá sobre o futuro político do ex-Presidente da República sob a acusação de ter cometido abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação na reunião com embaixadores em julho de 2022. Após Carmén Lucia, será a vez de Kássio Nunes Marques votar. O voto do Ministro não traz muita expectativa, uma vez que poderá percorrer o mesmo caminho de entendimento do editado por Raul Araújo.