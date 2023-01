“Deus, Pátria, Família, Liberdade” foram palavras gritadas por vândalos na depredação em Brasília

O dia 8 de janeiro de 2022, que sai na história como o dia da resistência democrática, em Brasília, contra atos terroristas, assim como denominadas pelo Ministro Alexandre de Moraes, trouxe na sua execução a demonstração da motivação radical bolsonarista, por meio de palavras que foram registradas pelos vândalos: Deus, Pátria, Família, Liberdade, palavras expressas como gritos de guerra no dia em que a sede dos três Poderes, na capital federal, foi exposta internacionalmente.

Golpistas teriam expressado falas de Jair Bolsonaro na invasão aos três poderes, em Brasília, no dia 08 de janeiro. Os extremistas, além da onda invasiva, com palavras de toque de guerra, ainda penduraram uma faixa no Palácio do Planalto com a mensagem: “Queremos eleições livres, auditáveis e transparentes”. Todas essas provas coletadas, são examinadas por autoridades nos processos deflagrados na capital federal.