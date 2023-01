“Democracia inabalada” é o tema da campanha do STF lançado a partir de hoje pelo país

O Supremo Tribunal Federal lança a partir desta terça feira, dia 17 de janeiro, a campanha “Democracia Inabalada”, em resposta aos atos terroristas do dia 08 de janeiro. A campanha será exibida pela TV Justiça, podendo ir a outras emissoras e sites, com postagens também em redes sociais.

No dia 08 de janeiro de 2023, o STF foi alvo de ataques por vândalos bolsonaristas que gritavam “Deus, Pátria, Família e Liberdade” além de oporem ao resultado das urnas eletrônicas. O Plenário da Corte ficou completamente destruído, com móveis danificados, obras de arte vandalizadas, janelas pichadas pelos vândalos, enfim, uma total destruição.

O STF quer demonstrar que está firme na defesa da democracia e da Constituição Federal. A Presidente do STF, Ministra Rosa Weber, instituiu, inclusive, um gabinete extraordinário para executar a reconstituição do plenário, e as obras já tiveram início. A campanha do STF pela Democracia seguirá até o dia 1º de fevereiro, data em que ocorrerá a abertura dos trabalhos na Suprema Corte em 2023.