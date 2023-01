Deputados americanos pedem a Joe Biden abertura de investigação pelo FBI contra Bolsonaro

Um grupo de deputados americanos reuniu-se, como iniciativa do Partido Democrático, dos Estados Unidos da América, e pediu a Joe Biden que determine ao FBI que proceda à abertura de uma investigação pelos crimes praticados por Bolsonaro contra a democracia no Brasil.

Foram 46 congressistas democratas que assinaram o pedido. O documento firma, em referência aos ataques de 8 de janeiro, no Brasil, que as agressões à democracia foram ilegais e violentas e que podem ter sido orquestradas em meses de fabricações antes e depois das eleições por Bolsonaro e seus asseclas políticos.

“Bolsonaro voou para a Flórida antes do fim de seu mandato… e estamos preocupados com relatos de que reside atualmente em Orlando. Os Estados Unidos não devem albergá-lo nem a nenhum autoritário que tenha inspirado tal violência contra as instituições democráticas”, afirmou o documento.