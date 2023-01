Delegacia Virtual do Senado recebe denúncias de furtos e danos de invasores

Diante da invasão do Senado nesse domingo (8), a Secretaria de Polícia (Spol) reforça a divulgação do canal para recebimento de denúncias na Delegacia Virtual. Voltada tanto para o público interno como para o externo, a página pode ser acessada pela intranet (denúncias identificadas pelo login) ou pela internet (denúncias anônimas) e abre espaço para que qualquer cidadão possa registrar ações criminosas ocorridas nas dependências da Casa.

O policial Everaldo Bosco, chefe do Serviço de Suporte Técnico da Spol, explica que a Delegacia Virtual está disponível para registros relacionados a furtos ou danos, bem como de qualquer outro fato criminoso.

— A ideia com a divulgação de agora é que o cidadão possa, de uma forma anônima, sem se comprometer, fornecer informações de interesse do Senado Federal. Neste momento em que se buscam as imagens de pessoas que invadiram a Casa, nós queríamos, a exemplo de outros órgãos, contar com esse apoio da população — reforça.

