Demora na devolução de descontos indevidos pelo Bradesco gera dever de indenização

Bradesco deve indenizar cliente pelo ‘desvio produtivo’ após a consumidora ir várias vezes à instituição financeira buscar a devolução dos valores descontados de sua conta corrente. A decisão é do desembargador relator Paulo César Caminha, do Tribunal de Justiça do Amazonas, em ação proposta pela autora, Maria Souza, que teve a indenização deferida em segunda instância. Neste caso, os fornecedores devem indenizar o consumidor pelo tempo gasto para se resolver problemas que eles mesmos causaram.

Nos autos, a consumidora provou que desperdiçou tempo para reaver parcelas que foram descontadas indevidamente e, com isso, se retirou de suas atividades para resolver um problema causado pelo próprio banco.

A ação foi julgada improcedente em primeira instância. A autora apelou, pedindo a reforma integral da sentença, alegando prejuízos de ordem moral e temporal, demonstrando que sofreu 53 descontos ao decorrer dos anos, totalizando descontos que se aproximaram da renda mensal que detinha.

Em segunda instância se concluiu que o Bradesco não demonstrou fato impeditivo de direito da autora. “Os descontos de numerários mantidos em conta bancária, a título de ressarcimento de serviços bancários e despesas operacionais geradas pela instituição financeira, sem que o consumidor tivesse sido claramente informado de seus termos e sem possibilidade de recusa prévia, ofende norma consumerista”, editou-se.

O acórdão cita que o Banco não resolveu o problema pedido administrativamente pela autora, não se dispondo à solução rápida e adequada da demanda, utilizando de artifícios burocráticos, com desperdício de tempo vital consumidora. Firma-se que o tempo é um bem jurídico inestimável, escasso, inacumulável e irrecuperável, com reflexos em todos os aspectos da vida particular.

O injusto desperdício do tempo provoca flagrante dano ao consumidor, não podendo ser reduzido a um mero dissabor, editou a decisão, fixando danos morais para sua reparação, reconhecendo-a como dano temporal devido por violação da dignidade da autora.

Processo nº 0679992-38.2021.8.04.0001

