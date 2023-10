CPMI aprova Relatório que pede indiciamento de Bolsonaro pelo 8 de janeiro

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os ataques às sedes do Três Poderes em 8 de janeiro aprovou há pouco o relatório da senadora Eliziane Gama (PSD-MA). O texto propõe o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por associação criminosa, violência política, abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. A reunião foi encerrada



Eliziane Gama afirmou, no texto, que Jair Bolsonaro tem responsabilidade direta como mentor moral dos ataques e apontou que ele “descredibilizou o processo eleitoral ao longo de sua carreira política”. O relatório divulgado ontem sofreu pequenas alterações.



Fonte: Agência Câmara de Notícias