Cobranças extras de consumo de energia somente valem se provado a fraude

A abertura do processo de recuperação de consumo ou de crédito, como usualmente manejado pela concessionária de energia elétrica pode implicar em cobranças adicionais ao usuário. No caso, a empresa contabilizou um crédito a desfavor do consumidor no valor de R$ 35 mil e motivou a cobrança com um Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI, por ter se detectado fraude no contador do cliente. Com a causa no Judiciário, o consumidor obteve decisão que considerou o TOI ilegal e anulou a cobrança. Embora tenha tentado mudar os contornos da decisão, a Amazonas Energia ainda foi condenada a pagar danos morais ao cliente.

A recuperação de consumo é um procedimento administrativo das concessionárias de energia e é utilizada, em regra, no caso de suspeita de fraudes em consumo. Ocorre que, esse procedimento deve ser usado em obediência a regras, que não observadas, podem provocar a invalidação do procedimento adotado pela companhia. Foi o que ocorreu no caso concreto. O processo foi relatado pelo por Airton Luís Corrêa Gentil, do Tribunal de Justiça do Amazonas – TJAM.

O registro, a menor, do consumo de energia elétrica em razão da manipulação dos mecanismos internos do medidor, autoriza a concessionária do serviço público a proceder à recuperação de consumo pretérito a ser suportada pelo usuário que dele se beneficie, mas não sem que a empresa se curve a regras que são impostas para a consecução da validade do procedimento adotado. Não seguindo as regras, se entende que a fraude não restou provada.

Na ação movida pelo consumidor, o autor acusou uma cobrança irregular e pediu à justiça que declarasse a irregularidade dos valores apuradas pela concessionária. O Juízo de primeiro grau concedeu ao autor a inversão do ônus da prova , e julgou que a concessionária violou o contraditório e a ampla defesa prevista para o caso, porque o consumidor não foi notificado sobre o procedimento, elaborado unilateralmente pela empresa.

Ao argumentar sua posição contra a sentença, a companhia ainda alegou que o cliente havia aposto sua assinatura no Termo de Ocorrência de Inspeção- TOI, que, ao final, foi considerado sem valor. O que vale é a oportunidade de defesa ao consumidor, que deve ser aberta, e não apenas coagi-lo a assinar um documento, dispôs o acórdão , que ainda condenou a empresa ao pagamento de danos morais ao autor/recorrido.

Processo nº 0651244-93.2021.8.04.0001

Leia o acórdão :